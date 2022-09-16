Spor Toto Süper Lig'in 7. hafta karşılaşmasında Galatasaray ile arabam.com Konyaspor kozlarını paylaştı. Mücadeleyi sarı-kırmızılılar 2-1 kazandı ve 3 puanı hanesine yazdırdı.

Cimbom'un golünü 1. dakikada Sergio Oliveira ve 82'de Calvo (k.k) kaydederken; konuk takımın golü ise 15. dakikada Endri Çekici'den geldi. Ayrıca konuk takımda Sehic, 89. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Bu sonucun ardından Galatasaray yenilmezlik serisini 5 maça çıkardı ve 16 puana yükseldi. Konyaspor ise ligdeki ilk mağlubiyetini alarak 14 puanda kaldı.

Ligin 8. haftasında Galatasaray deplasmanda Adana Demirspor ile karşılaşacak. Konyaspor ise HangiKredi Ümraniyespor'u ağırlayacak.

OLIVEIRA DİREK SEVDASINA SON VERDİ

Sarı-kırmızılıların golünü kaydeden Sergio Oliveira, daha önce çıktığı 6 maçta 4 şutu direkten dönmüştü. Portekizli yıldız bu maçta topu ağlarla buluşturdu ve serisine son verdi.

MAURO ICARDI İLK KEZ!

Cimbom'un PSG'den transfer ettiği Mauro Icardi, mücadeleye yedek başladı. Arjantinli yıldız 62. dakikada Bafetimbi Gomis'in yerine oyuna girdi.

EMİN BAYRAM FORMASINI KORUDU

Galatasaray'ın genç savunma oyuncusu Emin Bayram, Kasımpaşa maçının ardından Konyaspor mücadelesine de ilk 11'de başladı.

Ligin 5. haftasındaki Gaziantep FK karşılaşmasında Abdülkerim Bardakcı'nın kırmızı kart görmesinin ardından şans bulan 19 yaşındaki stoper, Abdülkerim'in cezası bitmesine rağmen Konyaspor maçında da ilk 11'de forma giydi.

Cezası sona eren Abdülkerim Bardakcı, yedek kulübesinde görev bekledi.

AHMET ÇALIK UNUTULMADI

Galatasaray taraftar, geçen sezon hayatını kaybeden eski futbolcuları Ahmet Çalık'ı andı.

Bir dönem sarı-kırmızılı formayı giyen ve son olarak Konyaspor'da oynayan Ahmet Çalık, 11 Ocak'ta geçirdiği trafik kazanasında hayatını kaybetmişti.

Maç öncesi tek tek futbolcularını tribüne çağıran Galatasaraylı taraftarlar, son olarak Ahmet Çalık'ın ismini söylediler.

MAÇTAN DAKİKALAR

GOL! Sarı-kırmızılı ekip ilk dakikada öne geçti. Ceza sahası içi sağ kanatta topla buluşan Boey, son çizgiye indi. Rakibinden topu söken Fransız sağ bek, pasını altıpastaki Oliveira'ya çıkardı. Bu oyuncunun uygun pozisyonda bekletmeden vuruşunda top ağlara gitti: 1-0.

6. dakikada soldan gelişen atakta Bytyqi'nin ortaladığı topa ön direğe hareketlenen Endri Çekici, bekletmeden vurdu ancak kaleci Muslera sağına gelen topu tek eliyle önledi. Pozisyonun devamında savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.

GOL! 15. dakikada konuk takım beraberliği yakaladı. Endri Çekici'nin yaklaşık 25 metreden sert şutunda kaleci Muslera soluna gelen meşin yuvarlağa müdahale etse de gol olmasını önleyemedi: 1-1.

23. dakikada orta sahada Emin Bayram'dan topu kapan Muhammet Demir, uzun süre ilerlediği meşin yuvarlakla ceza sahasına girdi. Emin'in baskısıyla hem dengesini hem de açısını kaybeden tecrübeli futbolcu pasını geriden gelen Hadziahmetovic'e çıkardı. Penaltı noktası yanındaki bu oyuncunun uygun durumdaki şutunda Nelsson'un müdahale ettiği meşin yuvarlak üst direğe çarparak oyun alanına döndü.

27. dakikada Oliveira'dan çıkarken topu kapan Endri Çekici, ilk golü attığı bölgeye yakın mesafeden çok sert bir şut çıkardı. Savunmayı ve kaleci Muslera'yı geçen top direğe çarparak oyun alanına geldi.

44. dakikada Ahmet Oğuz'un sağdan ortasında ceza sahasındaki Soner Dikmen'in volesinde kaleci Muslera soluna gelen meşin yuvarlağı güçlükle önledi. Altıpasa düşen topa yeniden hareketlenen Soner bir kez daha şansını denedi ancak top farklı şekilde auta çıktı.

Müsabakanın ilk yarısı 1-1 sona erdi.

66. dakikada Yusuf Demir'in pasıyla sol kanatta topla buluşan ve ceza sahası yayına kadar giren Van Aanholt'un sağ ayağıyla şutunda kaleci Sehic yatarak meşin yuvarlağın sahibi oldu.

71. dakikada Oliveira'nın ceza sahası dışı hafif sağ çaprazdan şutunda kaleci Sehic üzerine gelen topu güçlükle kornere çeldi. Oliveira'nın sağdan kullandığı kornerde altıpasta yükselen Nelsson kafa vuruşunu yaptı. Arka direkteki Icardi'nin dokunamadığı meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.

78. dakikada Yusuf Demir'in ceza sahası dışından şutunda top yandan auta gitti.

GOL! 81. dakikada sarı-kırmızılı ekip bir kez daha öne geçti. Soldan gelişen atakta Dubois'in yerden ortasında Icardi'yi savunan Calvo'nun ters vuruşunda top ağlarla buluştu: 2-1.

Müsabaka sarı-kırmızılı takımın üstünlüğüyle sona erdi.