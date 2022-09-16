Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray sahasında arabam.com Konyaspor'u 2-1 mağlup etti ve maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. Sarı-kırmızılılarda ilk kez forma giyen Mauro Icardi, mücadele sonrası açıklamalarda bulundu. Arjantinli yıldız, "Ben takıma %100'ümü veriyorum. Milli takım arasında da çalışacağız. Bu çalışmaların sonunda ilk 11 olup olmamam hocamızın kararı tabii ki." ifadelerini kullandı. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında sahasında Konyaspor'u 2-1 mağlup eden Galatasaray'da, ilk kez forma giyen Mauro Icardi galibiyetin ardından açıklamalarda bulundu.

İşte o sözler:

Kazandığımız ve oynadığım için çok mutluyum. Haftayı antrenmanlarla geçirdim. Taraftarımızın önüne çıkmak çok güzel bir his. Üçlü çektirmeyi zaten ailemle uçakta bile yapmaya başlamıştık. Kazandığımız bir maçta, binlerce taraftar önünde bunu yapmak harika bir his.

Ben takıma %100'ümü veriyorum. Milli takım arasında da çalışacağız. Bu çalışmaların sonunda ilk 11 olup olmamam hocamızın kararı tabii ki.