Geçen sezon tek başına Galatasaray'ı sırtlayan Kerem Aktürkoğlu için yaz ayı iyi geçmedi. Avrupa'dan beklediği transfer teklifini alamayan genç oyuncu, yeni transferlerin maaş olarak oldukça gerisinde kaldı.
GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'ın yıldızı Kerem Aktürkoğlu küllerinden doğdu!
Galatasaray'Da ilk 5 hafta skor katkısı yapamadığı için strese giren Kerem Aktürkoğlu, adeta küllerinden doğdu. Milli futbolcu, psikolojik destekle toparlandı. Kasımpaşa’ya attığı iki golle şov yapan Kerem, Konya’ya karşı yine 11’de sahada olacak. İşte ayrıntılar...
Yıldız futbolcu, ilk 5 hafta skor katkısı yapamayınca da eleştiriler yükselmeye başladı. Bu sıkıntılı süreçte ailesinin yanında olduğu Kerem'in bir aydır psikolojik destek de aldığı ortaya çıktı.
SOSYAL MEDYAYI KAFAYA TAKMADI
Sabah'ın haberine göre; spor psikoloğu ile çalışmaya başlayan 23 yaşındaki oyuncu, sosyal medyada hakkında yapılan olumsuz yorumları kafasına takmamayı öğrendi.