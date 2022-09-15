Kendisinden beklenen patlamayı Kasımpaşa'ya yapan Kerem Aktürkoğlu, gollerini babasına armağan etti ve Harry Potter sevinci yerine öptüğü elini kameralara gösterdi. Yusuf Demir ve Rashica ile forma rekabetine giren Kerem, Konyaspor maçında da ilk 11'de olacak.