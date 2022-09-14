Galatasaray'ın transfer döneminin kapanmasına kısa bir süre kalan sözleşmesini feshettiği Omar Elabdellaoui, Norveç basınına açıklamalarda bulundu.
Omar Elabdellaoui’den flaş Galatasaray sözleri: Bana burada olacaksın dediler!
Galatasaray haberi: Transferin son günlerinde sarı-kırmızılı takımdan gönderilen ve sözleşmesi feshedilen Omar, ülkesinin basınına flaş açıklamalarda bulundu. Norveçli futbolcu, ilk olarak takımda düşünüldüğünü sonrasında ise bir anda sarı-kırmızılı ekipten gönderildiğini ifade etti. İşte o sözler... (aspor.com.tr / Dış Haberler / Bora SALGIN)
Bora Salgın| Galatasaray Haberleri
Yayın Tarihi: 14.09.2022- 13:08
Şu anda Lillestrom takımıyla fit kalmak için idmanlara çıkan Omar, şu ifadeleri kullandı:
"Sezon öncesi kulüp ve koçla konuştum ve birkaç teklif olduğunu söyledim, ancak sözleşmem vardı ve ne düşündüklerini sordum. 'Konuşma, hiçbir yere gitmiyorsun, burada olacaksın' dediler."