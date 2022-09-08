Transferde coşan Galatasaray, art arda KAP bildirimleri yaptı.
GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Mauro Icardi'nin maliyeti belli oldu!
Transferde sıcak saatler yaşayan Galatasaray, flaş yıldızları kadrosuna kattı. Sarı-kırmızılıların en önemli hamlesi ise Mauro Icardi oldu. Cimbom'a imzayı atan Arjantinli yıldızın, maliyeti de ortaya çıktı. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS Spor haberi)
Kadrosuna forvet, stoper ve kanat takviyesi yapan sarı-kırmızılıların en ses getiren transferi Mauro Icardi oldu.
Arjantinli golcü, gece saatlerinde İstanbul'a geldi. 30 bine yakın Galatasaray taraftarı, oyuncuyu havalimanında karşıladı.