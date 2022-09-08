GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Mauro Icardi'nin maliyeti belli oldu!

Transferde sıcak saatler yaşayan Galatasaray, flaş yıldızları kadrosuna kattı. Sarı-kırmızılıların en önemli hamlesi ise Mauro Icardi oldu. Cimbom'a imzayı atan Arjantinli yıldızın, maliyeti de ortaya çıktı. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS Spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 08.09.2022- 10:18