Galatasaray, devre arasına kadar Yunus Akgün, Kerem Aktürkoğlu ve Sacha Boey ile zamlı yeni kontrat imzalamayı planlıyor.
Galatasaray'dan Kerem Aktürkoğlu, Sacha Boey ve Yunus Akgün hamlesi! Sözleşme...
Yaz transfer döneminde adından söz ettiren Galatasaray'da sıra iç transfere geldi. Sarı-kırmızılılar takımın yerli ve genç isimleri Kerem Aktürkoğlu ve Yunus Akgün'ün sözleşmelerine zam yaparak uzatmak istiyor. Yaz döneminde kampa dahil edilmeyen Sacha Boey, buna karşın sahada gösterdiği performans sonrası ilk 11'in vazgeçilmez ismi olmayı başardı. Yönetim, 3 isimle birden mukavele uzamak istiyor. İşte sunulacak teklifler... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
Galatasaray Haberleri
Yayın Tarihi: 14.09.2022- 14:09
Kasımpaşa maçında attığı 2 golle eleştirilere sahada cevap veren Kerem, Gomis'in golünde asisti yapan Yunus ile yaz döneminde gözden çıkarılan, ancak performansıyla vazgeçilmez hale gelen Boey'a müjde...
Fanatik'in haberine göre; sarı-kırmızılı yönetimin, devre arasına kadar bu 3 oyuncuyla da yeni sözleşme için masaya oturmaya hazırlandığı öğrenildi.