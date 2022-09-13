Galatasaray'ın yükselen yıldızı Sacha Boey için karar verildi. Katar 2022 FIFA Dünya Kupası'na odaklanan Kamerun'da teknik direktör Rigobert Song, Sacha Boey ile ilgili açıklamalarda bulundu.
GALATASARAY HABERLERİ - Dünya Kupası öncesi Sacha Boey için kritik karar!
Süper Lig devlerinden Galatasaray forması giyen Sacha Boey, performansıyla adından oldukça fazla söz ettirmeye başladı. Genç sağ bek için önemli gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Boey'in milli takım kariyeri için karar aşamasında olduğu öğrenildi. İşte ayrıntılar...
Galatasaray Haberleri
Yayın Tarihi: 13.09.2022- 19:12
Song, Özbekistan ve Güney Kore maçı öncesinde Galatasaray'ın sağ bek oyuncusunun kadroda olmadığını ifade etti.
"BOEY İÇİN VAKTİMİZ YOK"
Futbolculuk döneminde Galatasaray forması da giyen Song, Boey için açıklama yaparken, "Sacha Boey için kapı her zaman açık. Yoğun bir programımız ve o olmadan yapacağız. Boey bizim beklememizi istiyor ama buna vaktimiz yok" diye konuştu.