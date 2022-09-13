"BOEY İÇİN VAKTİMİZ YOK"

Futbolculuk döneminde Galatasaray forması da giyen Song, Boey için açıklama yaparken, "Sacha Boey için kapı her zaman açık. Yoğun bir programımız ve o olmadan yapacağız. Boey bizim beklememizi istiyor ama buna vaktimiz yok" diye konuştu.