Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında Kasımpaşa'yı 3-2 mağlup eden Galatasaray'da yeni transfer Icardi kadroda yer almadı.
Galatasaray'da yıldızlar peş peşe! Mauro Icardi transferi sonrası...
1. Transfer ve Tescil Dönemi'nin kapanmasına sayılı saatler kala Galatasaray'ın Paris Saint-Germain'den (PSG) kadrosuna kattığı Mauro Icardi, gerek Türkiye'de gerekse Avrupa'da ses getirdi. Arjantinli yıldızın sarı-kırmızılılara imzası sonrası Fransız kulübüyle temaslar yoğunlaştı ve ileriki dönemler için olumlu bir etki edebileceği belirtildi. İşte detaylar... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
Mauro Icardi'nin transfer sürecinin tamamlanmasıyla sarı-kırmızılı kulübün Fransız ekibi PSG ile ilgili yol haritası belli oldu.
PSG İLE BAĞLAR GÜÇLENECEK
Galatasaray ile Paris Saint Germain arasında Mauro Icardi'nin transferiyle başlayan ilişki büyüyerek devam edecek.