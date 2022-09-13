Metin Oktay kabri başında anıldı!
Gerets: Daha kötüye gidiyorum
2022 TOKİ Sosyal Konut Projesi kura tarihleri | TOKİ İstanbul, Ankara, İzmir kura çekilişi ne zaman? | 1+1, 2+1, 3+1 kura çekilişi
TOKİ evleri kaç ay vadeli, kaç taksit yapılıyor? Başvuru ekranı e-Devlet
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