Gerets, 2005-2007 yıllarında Galatasaray takımını çalıştırmış ve Süper Lig'de şampiyonluk sevinci yaşamıştı.
Galatasaray'ın eski hocası Eric Gerets sevenlerini üzdü: Daha kötüye gidiyorum...
Galatasaray'ı 2005-2007 sezonları arasında çalıştıran ve sarı-kırmızı takımla Süper Lig'de şampiyonluk sevinci yaşayan Eric Gerets, sağlık durumuna ilişkin Fransız basınına konuştu. İşte o açıklamalar... (aspor.com.tr / Dış Haberler / Bora SALGIN)
Bora Salgın| Galatasaray Haberleri
Yayın Tarihi: 13.09.2022- 12:31
Galatasaray'ın eski teknik direktörü Eric Gerets 2012 yılında geçirdiği beyin kanaması geçirmişti.
Belçikalı teknik adam sağlık durumuyla ilgili olarak açıklamada bulundu.