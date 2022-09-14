Bu oyunculara 30 milyon euro bonservis bedeli, 6.25 milyon euro da menajer komisyonu ödenmişti. Yapılan sözleşmelerin tüm sezon maliyetleri de 66 milyon 492 bin euro oldu. Kısacası birinci Çilek Sezonunun toplam faturası 102.5 milyon euro'yu buldu.