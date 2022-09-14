Galatasaray'ın yaz transfer döneminde aldığı 13 oyuncu dünyada büyük ses getirirken; bu operasyonun mali bilançosu Ünal Aysal'ın meşhur 'Çilek' dönemini geride bıraktı. Çilek'in 2012-13'teki başlangıç sezonunda başkan Aysal 10 oyuncuyu renklerine bağlamıştı.
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Transferde Cimbom farkı! Ünal Aysal dönemini solladılar
SON DAKİKA TRANSFER HABERİ: 2022-2023 sezonuna bomba gibi giriş yapan Cimbom transferde adeta şov yaptı. Galatasaray yapmış olduğu takviyelerle Ünal Aysal'ın meşhur 'çilek' dönemini solladı. Sarı-kırmızılılar bu dönemde 13 futbolcuyu kadrosuna kattı.
Bu oyunculara 30 milyon euro bonservis bedeli, 6.25 milyon euro da menajer komisyonu ödenmişti. Yapılan sözleşmelerin tüm sezon maliyetleri de 66 milyon 492 bin euro oldu. Kısacası birinci Çilek Sezonunun toplam faturası 102.5 milyon euro'yu buldu.
Fotomaç'ın haberine göre 2013-14 sezonunda da hız kesmeyen Ünal Aysal yönetimi, bu sefer de toplam 108 milyon 716 bin euro'luk 16 tane transfere imza attı. Sonuç olarak pastaya benzetilen iyi bir kadroyu; çilekle süsleme operasyonunun Galatasaray'a faturası tam 211.2 milyon euro oldu. Bu sezon transferde ipleri eline alan başkanvekili Erden Timur adeta suda ateş yaktı.