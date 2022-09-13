Galatasaray'da Sergio Oliveira Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor'u solladı! O istatistik...

Galatasaray'da Sergio Oliveira Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor'u solladı! O istatistik...

Son dakika Galatasaray haberleri: Spor Toto Süper Lig'de 6. hafta heyecanı oynanan son maçlarla tamamlandı. Galatasaray deplasmanda Kasımpaşa'yı devirirken; Beşiktaş sahasında Başakşehir'e mağlup oldu. Fenerbahçe haftayı BAY geçerken; Trabzonspor ise Adana Demirspor deplasmanından puansız ayrıldı. Mücadelelerin ardından Galatasaray'da Sergio Oliveira, tek başına o istatistikte üç büyükleri de solladı. İşte detaylar... | (aspor.com.tr - Detay Haber / Mehmet Göksel TAŞOVA)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 13.09.2022- 08:04