Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında Beşiktaş ve Trabzonspor haftayı puansız kapatırken; Galatasaray ise 3 puanı hanesine yazdırdı. Fenerbahçe ise haftayı BAY geçen takım oldu.
Galatasaray'da Sergio Oliveira Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor'u solladı! O istatistik...
Son dakika Galatasaray haberleri: Spor Toto Süper Lig'de 6. hafta heyecanı oynanan son maçlarla tamamlandı. Galatasaray deplasmanda Kasımpaşa'yı devirirken; Beşiktaş sahasında Başakşehir'e mağlup oldu. Fenerbahçe haftayı BAY geçerken; Trabzonspor ise Adana Demirspor deplasmanından puansız ayrıldı. Mücadelelerin ardından Galatasaray'da Sergio Oliveira, tek başına o istatistikte üç büyükleri de solladı. İşte detaylar... | (aspor.com.tr - Detay Haber / Mehmet Göksel TAŞOVA)
Galatasaray Haberleri
Yayın Tarihi: 13.09.2022- 08:04
6 maç sonunda takımlarda ilginç istatistikler ortaya çıkarken, sarı-kırmızılıların Porto'dan yeni transferi Sergio Oliveira, tek başına üç büyükleri de solladı.
DİREKLERİ GEÇEMEDİ!
G.Saray'ın çıktığı 6 maçta 8 topu direkten döndü. 7 direkten dönen şutun 4'ünün sahibi ise Portekizli orta saha Sergio Oliveira oldu...