Türkiye'de yaz transfer döneminin bitmesine az bir zaman kala Galatasaray, bombaları birbiri ardına patlattı.
GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Mauro Icardi dünya basınında gündem oldu!
Galatasaray'ın, Fransız devi Paris Saint-Germain'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Mauro Icardi, gece saatlerinde İstanbul'a geldi. Sarı kırmızılı taraftarların büyük bir coşkuyla karşıladığı yıldız oyuncu, dünya basınında gündem oldu. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Sarı-kırmızılılar, bir süredir görüşme halinde olduğu dünyaca ünlü golcü Mauro Icardi'yi de İstanbul'a getirdi.