Süper Lig'de üst üste aldığı iki galibiyetle kendine gelen Galatasaray'da performansı en çok alkış alan isimlerin başında hiç tartışmasız Bafetimbi Gomis geliyor. 6 haftada attığı 4 golle takımını sırtlayan Fransız yıldızıla ilgili ortaya çıkan ayrıntılar dikkatleri çekiyor.
GALATASARAY HABERLERİ - 37'lik Gomis göz kamaştırıyor! O teklifi geri çevirdi
Galatasaray'da Bafetimbi Gomis göz kamaştırıyor. 37 yaşındaki golcü 2. baharını yaşıyor. Gösterdiği performans ile formayı bırakmayan Fransız santrfor, bir İran kulübünden gelen yüksek teklifi geri çevirdiği ortaya çıktı. İşte haberin detayları... | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
MAAŞ ÇOK YÜKSEKTI AMA...
Takvim'in haberine göre 37 yaşındaki Gomis yaklaşık 1 ay önce bir İran kulübünden çok ciddi bir teklif aldı. Ancak yıldız futbolcunun Galatasaray'la 1 yıl sözleşmesi kalması ve teklif edilen maaşın burada kazandığından fazla olmasına rağmen İran kulübünü geri çevirdiği öğrenildi.
Gomis'in ayrıca kendisine özel bir fizyoterapist tuttuğu ve ekstra çalışmalar yaptığı öğrenildi. Fransız futbolcunun yine özel bir beslenme koçu ile çalıştığı ve bu sayede fiziki anlamda fit kaldığı ifade edildi.