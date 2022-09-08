Galatasaray'ın yeni transferi İstanbul'da! | CANLI
G.Saray'da ayrılık! Sözleşmesi feshedildi
8 Eylül 2022 gram altın ne kadar?
İşte Çılgın Sayısal Loto sonuçları!
4
Aspor Keşfet
Son Dakika
G.Saray'da ayrılık! Sözleşmesi feshedildi G.Saray'da ayrılık! Sözleşmesi feshedildi 10:33
Icardi'nin maliyeti ortaya çıktı! Icardi'nin maliyeti ortaya çıktı! 10:18
G.Saray'da sıra ayrılacaklarda! G.Saray'da sıra ayrılacaklarda! 10:02
Ismael'den Tayfur Bingöl kararı! Başakşehir maçında... Ismael'den Tayfur Bingöl kararı! Başakşehir maçında... 09:56
Icardi'nin talepleri belli oldu! Özel aşçı ve koruma... Icardi'nin talepleri belli oldu! Özel aşçı ve koruma... 09:36
Icardi dünya basınında gündem oldu! Icardi dünya basınında gündem oldu! 09:15
Daha Eski
Emre Akbaba ile yollar ayrılıyor! İşte yeni adresi Emre Akbaba ile yollar ayrılıyor! İşte yeni adresi 09:01
Rashica İstanbul'a geldi! İşte ilk sözleri Rashica İstanbul'a geldi! İşte ilk sözleri 08:43
G.Saray Mata'yı resmen açıkladı! G.Saray Mata'yı resmen açıkladı! 01:54
G.Saray Mata'yı resmen açıkladı! G.Saray Mata'yı resmen açıkladı! 01:48
Mauro Icardi İstanbul'da Mauro Icardi İstanbul'da 00:47
Yusuf Demir İstanbul'a geldi! Yusuf Demir İstanbul'a geldi! 00:47
SON DAKİKA