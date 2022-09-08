Kulüp için sürecin zor olduğunu biliyorum. Sonunda buradayım. Bu arada Milliyet'in derlediği habere göre Arjantin basını, Icardi'nin transferiyle ilgili detaylara yer verdi, futbolcunun kendisi ve ailesi için 24 saat koruma istediğini yazdı. Oyuncunun talepleri arasında ayrıca özel aşçı bulunduğu da dile getirildi.