Galatasaray'da kurmaylar transfer döneminin kapanmasına saatler kala bombaları üst üste patlattı.
GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Mauro Icardi'nin talepleri belli oldu! Özel aşçı ve koruma...
Galatasaray, dünyaca ünlü golcü Mauro Icardi'yi kadrosuna kattı. Sarı kırmızılıların bu flaş hamlesi sonrası transferle ilgili detaylar da ortaya çıkmaya başladı. Arjantinli yıldızın, transfer için Galatasaray'dan özel talepleri olduğu aktarıldı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Dries Mertens, Haris Seferovic ve Lucas Torreira gibi önemli isimleri kadrosuna katan sarı-kırmızılılar, Paris Saint Germain'den Mauro Icardi'yi de kiraladı. Icardi transferiyle ilgili detayları Arjantin basını duyurdu.
G.SARAY KAP'A BİLDİRDİ
Sarı-kırmızılılarda Mauro Icardi'yi taşıyacak olan uçak ilk olarak Paris'e gitti.
Arjantinli oyuncu ile birlikte temsilcisi Paris'te kendilerini bekleyen uçağa binerken bir poz verdi. Bu poz sosyal medyada Galatasaray taraftarlarını hareketlendirdi.