Spor Toto Süper Lig'de yarım dönem Galatasaray'ı çalıştıran teknik direktör Domenec Torrent ile ilgili sürpriz gelişmeler yaşanıyor.
Domenec Torrent Süper Lig'e geri dönüyor! İşte yeni adresi
Geçtiğimiz sezon Burak Elmas döneminde Fatih Terim dönemi sonrası Galatasaray'ı çalıştıran Domenec Torrent, bu sezon başında Dursun Özbek'in başkanlığa seçilmesi sonrası kovulmuştu. İspanyol teknik adamın yeniden Süper Lig'de bir takımı çalıştıracağı ifade edildi. İşte detaylar...
Galatasaray Haberleri
Yayın Tarihi: 14.09.2022- 15:24
Şu anda boşta olan ve Türkiye'deki maçları seyreden Torrent'in Süper Lig ekibinin başına geçeceği iddia edildi.
Sabah'ta yer alan habere göre; Galatasaray'da geçen sezon Fatih Terim'in ardından teknik direktörlük görevine gelen ve sezonu sarı-kırmızılı takımın başında tamamlayan Domenec Torrent, Süper Lig'deki maçları da yakından takip ediyor.