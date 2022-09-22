Wanda Nara Mauro Icardi ile ayrıldıklarını açıkladı!

Wanda Nara, Galatasaraylı futbolcu Mauro Icardi ile ayrıldıklarını açıkladı. Sosyal medya hesabından ayrılık kararını duyuran Wanda Nara, "Bu anı yaşamak benim için çok acı verici. Bu ayrılık hakkında daha ayrıntılı bir ipucu vermeyeceğim. Lütfen sadece benim için değil, çocuklarımız için de anlayabilmenizi rica ediyorum" dedi. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 23.09.2022- 00:16