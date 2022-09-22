Galatasaray'ın PSG'den kiraladığı Mauro Icardi, eşi Wanda Nara ile manşetlerde kalmaya devam ediyor. Arjantin basınının haberine göre çift, Arjantin'de bulunan villalarındaki eşyaları ateşe verdiler. İşte haberin detayları... | Galatasaray haberleri (Ali GENÇ - DIŞ HABERLER)

Icardi çifti yine gündemde. Arjantinli televizyon programı LAM'ın (Los Ángeles de la Mañana) haberine göre komşuları, Como Gölü'ndeki villalarında eski mobilyaları şenlik ateşiyle yakmaya çalıştıklarını bildirdiler. Arjantin televizyonunda yayınlanan bilgiye göre, Wanda Nara annesi Nora Colosimo da bu skandala karışıyor. Arjantinli gazeteci Angel de Brito olanları açıkladı.

Angel de Brito konuşmaları bu sözlerle aktardı:

Eski mobilyaları vardı. Ne yapıyorsun? Onları satarsın, alması için birine verirsin. Hayır, Dünya gezegeninin en zengin yerlerinden biri olan Como Gölü'nün ortasında 'mobilyalardan kurtulalım' dediler.

Bir ateş yakmaya karar verdiler, onları ateşe verdiler ve hemen korkunç bir duman çıktı. İtfaiyeyi ve polisi aradılar. Komşular bize ilk ağızdan söyledi.

Her şey ters gitti, yangın kontrolsüz bir şekilde büyümeye başladı ve çok sayıda itfaiye gelip yangını söndürdü. Bir daha yapmayacaklarını söylediler" dedi.

Wanda Nara'nın annesi Nora Colosimo bu habere Instagram'dan yanıt verdi.

Nora Colosimo, "Basının eklediği, icat ettiği, darp ettiği bir yenilik olduğunu düşünmüyorum. Ama yalan söylemelerine izin vereceğim, bu onların ekmeklerini kazanma yolları. Onları işsiz bırakmayacağım. Ne iş! Yarın benim hakkımda ne icat edecekler?" ifadelerini kullandı. Wanda Nara ve Mauro Icardi'den bir açıklama gelmedi.