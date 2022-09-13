Süper Lig'de çok tartışılan yabancı futbolcu sınırı ile ilgili ilginç detay sosyal medyada da çok tartışıldı. Sarı-Kırmızılılar'ın Avusturya ekibi Rapid Wien'den transfer ettiği Yusuf Demir yabancı statüsünde forma giyiyor.
Hangisi Türk hangisi yabancı? İki farklı uygulama gündeme oturdu
Galatasaray'ın yeni transferlerinden Yusuf Demir' yabancı statüsünde bulunuyor. Bu durum yoğun oranda tepkiye sebep oldu. Türkçe konuşan ve annesi ile babası Türk olan Demir, yabancı oyuncu durumunda. İşte detaylar...
Galatasaray Haberleri
Yayın Tarihi: 13.09.2022- 06:40
19 yaşındaki yıldız futbolcunun annesi ve babası Türk. Türkçe konuşuyor. Ama Avusturya Milli Takımı'nı seçtiği için yabancı statüsünde sayılıyor.
Takvim'in derlediği habere göre Kasımpaşa'da forma giyen Mickael Tirpan'ın ise babası Türk, annesi ise Belçikalı... 28 yaşındaki futbolcu, yerli statüsünde oynuyor.