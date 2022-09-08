GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Milot Rashica İstanbul'a geldi! İşte ilk sözleri
Transferin son günlerinde art arda bombaları patlatan Galatasaray'dan, flaş bir atak daha geldi. Sarı kırmızılılar, Norwich City'den Milot Rashica'yı kadrosuna kattı. Kosovalı oyuncu sabaha karşı 05:00'te İstanbul'a geldi. İşte Rashica'nın ilk sözleri... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Galatasaray Haberleri
Yayın Tarihi: 08.09.2022- 08:44
Yıldız futbolcu İstanbul'a iner inmez yaptığı açıklamada, "İstanbul'a geldiğim için çok mutluyum. Daha önce de İstanbul'a gelmiştim. Galatasaray'da olmak çok güzel" sözlerini kullandı.
Rashica, sağlık kontrollerinin ardından kendisini kiralık olarak Galatasaray'a bağlayacak imzayı atacak.
PİYASA DEĞERİ 7 MİLYON
Güncel piyasa değeri 7 milyon euro olarak gösterilen Rashica'nın Norwich City ile sözleşmesi 2025'e kadar devam ediyor.
2021 yazında Werder Bremen'den Norwich'e 11 milyon euro karşılığında imza atan Kosovalı futbolcu, İngiliz temsilcisinde çıktığı 40 maçta 2 gol, 3 asistlik bir performans sergiledi.