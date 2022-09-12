Yunus adeta bir atom karınca. Geçen hafta A Spor'daki Galatasaray maçı yorumumda 'Kerem çok eleştiriliyordu ama 'Rakibi de çok yoruyor. Bu kadar eleştiriyi de hak etmiyor. Takımı önde tutan bir oyuncu Kerem... Bir yerde şansı dönecek ve patlama yapacak' demiştim.