Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Kerem Aktürkoğlu, futbolu bırakan Arda Turan'a veda mesajı yayınladı.

İşte o sözler:

"Umarım kariyerinde yaşadığın başarılardan da çok daha fazlasını yeni yolculuğunda gerçekleştirirsin. Seni çok seviyorum abim. İyi ki seni tanımışım, iyi ki seninle GALATASARAY armasında buluşmuşuz. Her şey gönlünce olsun, Büyük Kaptan!"

ARDA TURAN: FLORYA SİZLERE EMANET

Arda Turan da bu sözlere cevap vererek, "Aslan kardeşim inşallah benden çok daha başarılı çok daha güzel günler yaşayacaksın Florya sizlere emanet." ifadelerini kullandı.

İşte o paylaşım...