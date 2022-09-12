25 bin TL kazanıyor

Fanatik'in haberine göre, 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunan 1.86 boyundaki stoper Galatasaray'da aylık 25 bin TL kazanıyor. Emin Bayram bir diğer genç stoper Metehan Baltacı ile birlikte takımın en az kazanını. Metehan Baltacı da aylık 20 bin TL ücret alıyor.