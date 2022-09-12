Galatasaray 'ın 2-1 kazandığı Gaziantep maçının ilk yarısında yeni transfer Abdülekrim Bardakcı kırmızı kartla oyun dışı kalmıştı. Maçın kalanında 19 yaşındaki stoper Emin Bayram başarılı bir performans ortaya koymuştu..
Galatasaray'da Emin Bayram şaşkınlığı! Kazandığı ücret olay oldu
Galatasaray, Süper Lig'in 6. haftasında deplasmanda Kasımpaşa'yı 3-2 mağlup etti. Sarı kırmızılılarda, zorlu mücadelede 19 yaşındaki futbolcu Emin Bayram da şans buldu. İstanbul ekibine karşı iyi bir performans ortaya koyan genç oyuncunun aldığı ücret ise şaşırttı. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Kasımpaşa maçında göz doldurdu!
6. haftada deplasmanda oynanan Kasımpaşa maçına 11'de başlayan genç stoper fizik gücü, doğru zamanlama ve temaslı tatlı sert oyunuyla dikkat çekti. Soğuk kanlı yapısıyla da takım arkadaşlarına güven veren Emin Bayram 90 dakika sahada kaldı.
Kamp dönemi yıldızlaştı!
Emin Bayram geçen sezonu TFF 1. Lig ekibi Boluspor'da kiralık geçirdi. 30 maçta 2 gollük istatistik ortaya koyan 19 yaşındaki yıldız adayı Galatasaray'a güçlü dönmüştü. Emin Bayram sakatlandığı döneme kadar Okan Buruk'un hazırlık kampında şans verdiği ve performansını beğendiği bir isimdi.