Süper Lig'e istediği başlangıcı yapamayan Galatasaray Gazantep FK'yı 2-1 mağlup etti.
Galatasaray'a yıldız yağacak! Forsberg Hazard Icardi...
Transfer harekatını sürdüren Galatasaray yeni yıldızları kadrosuna katmak için yoğun mesai harcıyor. Mertens, Seferovic ve Torreira gibi isimlere formayı giydiren sarı-kırmızılıların gündemindeki yeni isimler Forsberg, Hazard ve Icardi. İşte haberin detayları... | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Gaziantep galibiyetiyle büyük moral bulan Galatasaray'da gözler yeni transferlere çevrildi.
Kadrosuna önemli yıldızlar katan sarı-kırmızılı ekipte şimdi gözler Mauro İcardi ve Kaan Ayhan'da...