Galatasaray'a yıldız yağacak! Forsberg Hazard Icardi...

Transfer harekatını sürdüren Galatasaray yeni yıldızları kadrosuna katmak için yoğun mesai harcıyor. Mertens, Seferovic ve Torreira gibi isimlere formayı giydiren sarı-kırmızılıların gündemindeki yeni isimler Forsberg, Hazard ve Icardi. İşte haberin detayları... | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 07.09.2022- 06:40