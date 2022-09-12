Galatasaray'dan ayrılan Luis Campos'a İngiliz devi talip oldu!

Geçtiğimiz sezon başkan Burak Elmas'ın danışmanlığını yürüten ünlü futbol adamı Luis Campos, Elmas'ın görevi bırakması sonrası PSG'ye sportif direktör olarak imza atmıştı. Campos hakkında sıcak bir gelişme yaşandı. İngiliz basını, Chelsea'nin Campos'u sportif direktör olarak istediğini ifade etti. İşte o gelişmenin detayları... (aspor.com.tr / Dış Haberler / Bora SALGIN)

Bora Salgın| Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 12.09.2022- 11:57 Güncelleme Tarihi: 12.09.2022- 12:14