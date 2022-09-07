Galatasaray Mathias Ross'u transfer ediyor! Oyuncu imza için yola çıktı

Galatasaray transfer haberi: Transfer döneminin kısa bir süre kala sarı-kırmızılılarda hareketli saatler yaşanıyor. Icardi imza için İstanbul'a gelirken, bir sıcak gelişme daha yaşandı. Danimarka basını, Aalborg forması giyen Mathias Ross'un, Galatasaray için sağlık kontrolünden geçmek üzere İstanbul'a geleceğini duyurdu. İşte o gelişmenin detayları... (aspor.com.tr / Dış Haberler / Bora SALGIN)

Bora Salgın| Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 07.09.2022- 14:14 Güncelleme Tarihi: 07.09.2022- 15:18