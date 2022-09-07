Galatasaray'da transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.
Galatasaray Mathias Ross'u transfer ediyor! Oyuncu imza için yola çıktı
Galatasaray transfer haberi: Transfer döneminin kısa bir süre kala sarı-kırmızılılarda hareketli saatler yaşanıyor. Icardi imza için İstanbul'a gelirken, bir sıcak gelişme daha yaşandı. Danimarka basını, Aalborg forması giyen Mathias Ross'un, Galatasaray için sağlık kontrolünden geçmek üzere İstanbul'a geleceğini duyurdu. İşte o gelişmenin detayları... (aspor.com.tr / Dış Haberler / Bora SALGIN)
Icardi'yi bugün İstanbul'a getirecek sarı-kırmızılı ekip için dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.
Danimarka basını, AaB'nin 21 yaşındaki stoperi Mathias Ross'un Galatasaray için sağlık kontrollerinden geçmek üzere İstanbul'a doğru yola çıktığını duyurdu. Ross'un akşam saatlerinde İstanbul'da olması bekleniyor.