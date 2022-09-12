Galatasaray, Başakşehir, Barcelona, Atletico Madrid ve A Milli Takım formaları giyen Arda Turan futbolu bıraktığını açıkladı.
Fenerbahçe tarihinin yaşayan efsanelerinden Alex de Souza, eski milli oyuncu hakkında bir paylaşımda bulundu.
Alex bu paylaşıma "Futbola katkılarından dolayı teşekkürler. Seninle rakip olmak zevkti. Hayatının yeni etabında bol şans dilerim." notunu bıraktı.
İşte o paylaşım:
Obrigado pelo que ofereceu ao futebol. Foi um prazer enfrenta-lo. Boa sorte nessa nova etapa.— Alex de Souza (@Alex10) September 12, 2022
🇧🇷⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️🇹🇷
Futbola katkılarından dolayı teşekkürler. Seninle rakip olmak zevkti. Hayatının yeni etabında bol şans dilerim .
👏🏽👏🏽👏🏽👏🏽👏🏽👏🏽 ⚽️🇹🇷 @ArdaTuran pic.twitter.com/VtY42LsUbh