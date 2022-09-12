Alex de Souza'dan Arda Turan paylaşımı!

Galatasaray, Başakşehir, Barcelona, Atletico Madrid ve A Milli Takım formaları giyen Arda Turan futbolu bıraktığını açıkladı. Fenerbahçe tarihinin yaşayan efsanelerinden Alex de Souza, eski milli oyuncu hakkında bir paylaşımda bulundu. İşte o paylaşım...

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 12.09.2022- 23:19