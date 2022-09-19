Sevilla Teknik Direktörü Julen Lopetegui, Galatasaray'dan kadrosuna kattıkları Brezilyalı stoper Marcao hakkında açıklamalarda bulundu.
Eleştiri oklarının hedefindeydi! Sevilla cephesinden Marcao açıklaması
Sevilla'nın yaz transfer döneminde Galatasaray'dan 15 milyon Euro bedelle kadrosuna kattığı Marcao, sakatlığı sebebiyle henüz görev alamadı ve Endülüs ekibinin taraftarları tarafından eleştiri oklarının hedefi oldu. Brezilyalı stoperin son durumuyla ilgili Sevilla Teknik Direktörü Julen Lopetegui açıklamalarda bulundu. İşte o sözler... (aspor.com.tr / Dış Haberler / Bora SALGIN)
Bora Salgın| Futbol Haberleri
Yayın Tarihi: 19.09.2022- 18:00 Güncelleme Tarihi: 19.09.2022- 18:00
İspanyol çalıştırıcı, bir süredir görev alamayan Marcao'nun sakatlığı hakkında sorulan soruya şu ifadeleri kullandı:
"Bu doktorları ilgilendiren bir soru, cevap veremem. Tedavisi tamamlandığında, onu mümkün olan en kısa sürede kullanmaya çalışacağız."