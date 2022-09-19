Eleştiri oklarının hedefindeydi! Sevilla cephesinden Marcao açıklaması

Sevilla'nın yaz transfer döneminde Galatasaray'dan 15 milyon Euro bedelle kadrosuna kattığı Marcao, sakatlığı sebebiyle henüz görev alamadı ve Endülüs ekibinin taraftarları tarafından eleştiri oklarının hedefi oldu. Brezilyalı stoperin son durumuyla ilgili Sevilla Teknik Direktörü Julen Lopetegui açıklamalarda bulundu. İşte o sözler... (aspor.com.tr / Dış Haberler / Bora SALGIN)

Bora Salgın| Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 19.09.2022- 18:00 Güncelleme Tarihi: 19.09.2022- 18:00