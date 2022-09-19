35 yaşındaki futbolcu, Buruk'un daha önce açıklamalarında dile getirdiği gibi 10 numara oynamaya hiç alışkın değil. Takvim'in haberine göre, Mertens'in Galatasaray öncesi kariyerinde 1 kez bu bölgede görev yaptığı ve onun da 13 yıl önce olduğu belirlendi.