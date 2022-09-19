Efsanesi olduğu Napoli ile sözleşmesi sona erdikten sonra Galatasaray'a imza atan Dries Mertens'in transferi sadece Türkiye'de değil tüm dünyada büyük ses getirmişti. Ancak Belçikalı yıldız şu ana kadar gösterdiği performansla beklentilerin baya bir altında kaldı.
Galatasaray'da Dries Mertens gerçeği ortaya çıktı! Performansının sebebi...
Galatasaray'ın sezon başında kadrosuna kattığı Dries Mertens ile ilgili çarpıcı bir gerçek ortaya çıktı. Yıldız futbolcunun şu ana kadar gösterdiği performans beklentilerin altında kalmıştı. Mertens'in düşük katkısının sebebi belli oldu. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
363 DAKİKADA SKOR YOK!
Teknik direktör Okan Buruk'un kendisine verdiği rolde başarılı olamayan Mertens 6 haftada 363 dakika sahada kalırken, takımına gol veya asist katkısı yapamadı. 10 numara pozisyonunda oynadığı için genel olarak kaleden uzakta topla buluşan ve en etkili olduğu bölge olan ceza sahasına fazla giremeyen Mertens'le ilgili çok çarpıcı bir istatistik ortaya çıktı.
35 yaşındaki futbolcu, Buruk'un daha önce açıklamalarında dile getirdiği gibi 10 numara oynamaya hiç alışkın değil. Takvim'in haberine göre, Mertens'in Galatasaray öncesi kariyerinde 1 kez bu bölgede görev yaptığı ve onun da 13 yıl önce olduğu belirlendi.