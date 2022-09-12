Gomis, Galatasaray formasıyla Süper Lig'de şu ana kadar 54 maça çıkarken tam 42 kez ağları havlandırmayı başardı. Takvim'in haberine göre; maç başına 0,78 gol ortalaması tutturan 37 yaşındaki Fransız yıldız böylece kulüp tarihinin yabancı forvetler içinde en başarılı ikinci ismi oldu.