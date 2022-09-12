Galatasaray, Kasımpaşa deplasmanında 3-2 kazanırken gecenin yıldızlarından biri Bafetimbi Gomis oldu. Sezon başında takımdan gönderileceği iddia edilen Fransız yıldız her geçen maç üzerine koyarken 6 hafta sonunda gol sayısını 4'e çıkarmayı da başardı.
GALATASARAY HABERLERİ - Gomis'ten müthiş istatistik! Drogba ve Falcao'yu solladı
Son dakika Galatasaray haberleri: Yeni sezonda attığı gollerle Galatasaray'ı sırtlayan Bafetimbi Gomis, ağları sarsmaya devam ediyor. 6. haftada oynanan Kasımpaşa maçını da boş geçmeyen tecrübeli golcü, ligdeki gol sayısını 4'e yükseltti. Peş peşe attığı gollerle dikkatleri çeken Gomis; Didier Drogba, Radamel Falcao ve Milan Baros gibi isimleri geride bıraktı. İşte o istatistik... (GS spor haberi)
Galatasaray formasını ilk olarak 2017-2018 sezonunda giyen ve geçtiğimiz sezon devre arasında Sarı-Kırmızılı takıma geri dönen Fransız forvet müthiş bir istatistiğe imza atmış durumda.
Gomis, Galatasaray formasıyla Süper Lig'de şu ana kadar 54 maça çıkarken tam 42 kez ağları havlandırmayı başardı. Takvim'in haberine göre; maç başına 0,78 gol ortalaması tutturan 37 yaşındaki Fransız yıldız böylece kulüp tarihinin yabancı forvetler içinde en başarılı ikinci ismi oldu.