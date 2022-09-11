Süper Lig'de bir transfer dönemi daha sona ererken Galatasaray kadrosunu neredeyse baştan aşağıya değiştirdi.
GALATASARAY HABERLERİ | Bambaşka Cimbom! 18 ayrılık, 13 yeni imza...
GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında sarı-kırmızılılar deplasmanda Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesi dikkat çeken detay ise transfer döneminde 18 ayrılık, 13 yeni isme imza attıran Galatasaray'ın takım ruhu olacak. İşte detaylar... (GS SPOR HABERLERİ)
Fotomaç'ın haberine göre yaz transfer dönemi boyunca Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor toplamda 49 futbolcu alarak toplamda 89.6 milyon Euro bonservis bedeli harcadı.
Trabzonspor, Beşiktaş ve Fenerbahçe 12'şer futbolcu alırken sarı-kırmızılı ekip 13 transferle ilk sırada yer aldı.