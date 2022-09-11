Galatasaray yönetimi, yapılan transferler sonrası takımda az maaş alan oyuncular için de harekete geçti.
Galatasaray’da sıra iç transferde! Kerem Aktürkoğlu, Yunus Akgün, Sacha Boey ve Victor Nelsson…
Galatasaray transfer haberi: Sarı-kırmızılı ekipte yönetim, yapılan transferler sonrası takımda az maaş alan oyuncular için de harekete geçti. Galatasaray'da hedef Kerem Aktürkoğlu, Yunus Akgün, Sacha Boey ve Victor Nelsson gibi oyuncuların maaşlarına zam yapmak. İşte detaylar... (GS spor haberi)
Galatasaray Haberleri
Yayın Tarihi: 11.09.2022- 10:06
Sabah'ın haberine göre yılda 80 bin Euro ile Galatasaray'ın en az kazanan futbolcusu olan Yunus Akgün'ün 2024'te bitecek sözleşmesini 2027'ye kadar uzatmaya hazırlanan Galatasaray, genç yeteneğe yıllık 12-13 milyon TL bütçe ayırdı.
Cimbom'da Yunus'tan sonra Kerem Aktürkoğlu'nun garanti maaşında iyileştirme yapılacak. Kerem'in ücreti de aynı seviyeye çıkarılacak.