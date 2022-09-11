Sabah'ın haberine göre yılda 80 bin Euro ile Galatasaray'ın en az kazanan futbolcusu olan Yunus Akgün'ün 2024'te bitecek sözleşmesini 2027'ye kadar uzatmaya hazırlanan Galatasaray, genç yeteneğe yıllık 12-13 milyon TL bütçe ayırdı.