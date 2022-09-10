Galatasaray, Icardi'nin KAP açıklamasına ilişkin, "Profesyonel futbolcu Mauro Emanuel Icardi Rivero'nun bedelsiz geçici transferi konusunda Kulübü Sas Paris Saint-Germain ile anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşma uyarınca 2022-2023 futbol sezonu için futbolcuya toplam 6.750.000 EUR ödenecektir. Bahsi geçen tutarın 6.000.000 EUR'luk kısmı Sas Paris Saint-Germain Kulübü tarafından, 750.000 EUR ise Şirketimiz tarafından ödenecektir." açıklamasını yapmıştı.