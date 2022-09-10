Galatasaray'ın Paris Saint Germain'den kiraladığı Arjantinli yıldız Mauro Icardi'nin eşi ve menajeri olan Wanda Nara'nın kardeşi Zaira Nara, Icardi'nin Galatasaray'a transfer süreci hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Wanda Nara'nın kardeşi Icardi'nin Galatasaray'a transferinin perde arkasını anlattı!
Galatasaray transfer haberi: Sarı-kırmızılılar PSG forması giyen Mauro Icardi'yi kadrosuna katarken konuyla ilgili flaş bir açıklama geldi. Wanda Nara'nın kardeşi Zaira Nara, yaptığı açıklamayla Icardi'nin Galatasaray'a transferinin perde arkasını anlattı. İşte o sözler...
Wanda Nara'nın karar aşamasında zorluk çektiğini söyleyen Zaira Nara, "Wanda ile birlikte bütün hafta Miami'de vakit geçirdik ve Türkiye'ye gidişi hakkında uzun uzun konuştuk.
Çocuklarınız varken ve okul, hastane ve dil problemi yaşayacağınız bir ülkeye gitmek kolay bir karar değil.