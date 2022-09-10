İşte Icardi transferinin perde arkası!
Tam 49 transfer! İşte 4 büyüklerin panoraması
MERKÜR RETROSU TERAZİ BURCUNDA! - 2022 Merkür Retrosu ne zaman bitiyor, ne kadar sürecek, hangi burçları etkileyecek?
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