Matias Vina'nın Galatasaray'a transferi son anda olmadı! İşte sebebi

Yeni sezonda iddialı bir takım kuran Galatasaray, yaptığı hamlelerle taraftarlarının yüzünü güldürdü. Sarı kırmızılılar, transferde dünyaca ünlü yıldızları kadrosuna kattı. Transfer döneminde sol bek arayışında olan Cimbom, İtalya Ligi takımlarından Roma'da forma giyen Matias Vina ile anlaştı. Ancak transfer o sebepten dolayı gerçekleşmedi. İşte ayrıntılar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)

Kubilay Açıkgün| Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 09.09.2022- 12:18 Güncelleme Tarihi: 09.09.2022- 12:27