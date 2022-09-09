Yaz transfer sezonunda yaptığı hamlelerle dikkat çeken Galatasaray, Mauro Icardi'ye imza attırarak gövde gösterisi yaptı.
Süper Lig'de en değerli oyuncular sıralaması değişti! Listeye Icardi damgası
Süper Lig'de yapılan transferler sonrası, ligin en değerli oyuncuları listesinde değişiklik yaşandı. Listeye Galatasaray'ın kadrosuna kattığı Mauro Icardi damgasını vurdu. İşte Süper Lig'de en değerli yıldızların listesi...
PSG'den sezon sonuna kadar kiralanan Arjantinli yıldız, sadece ülkede değil dünya basınında da oldukça konuşuldu.
Galatasaray'ın yeni yıldızı, piyasa değeriyle de dikkat çekiyor. 29 yaşındaki golcü, Süper Lig'deki o listede ilk sırada yer aldı.
İşte Süper Lig'de en değerli yıldızlar...