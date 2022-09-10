Galatasaray'ın yeni forveti Mauro Icardi'nin eşi ve aynı zamanda menajeri olan Wanda Nara'nın Türkiye'ye gelmeden önce sarı kırmızılı kulüpten bir dizi talepleri olduğu ortaya çıktı.
GALATASARAY HABERLERİ: Wanda Nara'nın talepleri dikkat çekti! İşte o liste...
SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ: Transferin son günlerinde oldukça hareketli saatler yaşayan Galatasaray Icardi hamlesiyle dünya basınında geniş yer buldu. Bu transferin perde arkasında ise oyuncunun menajeri ve eşi Wanda Nara'nın yönetimden istekleri dikkat çekti. (GS SPOR HABERLERİ)
Arjantin'de yayınlanan programda Mauro Icardi'nin yanı sıra eşi ve menajeri olan Wanda Nara'nın da Türkiye'ye ve Galatasaray'a gelmek için ikna edilme süreci yaşadığı belirtildi.
Sarı kırmızılı yetkililerin Nara'nın isteklerini de karşıladıktan sonra transferin gerçekleştiği vurgulandı.