Transferin son günlerinde adete şov yaparak 5 ismi birden takıma katan Galatasaray, Yusuf Demir'in transferini 6 milyon Euro olarak açıklarken kulübünden maliyete ilişkin açıklama geldi.
GALATASARAY HABERLERİ: İmza sonrası ortalık karıştı! Yusuf Demir'in transferi kriz çıkardı
Transfer döneminin kapanmasına saatler kala Galatasaray 5 futbolcuyu birden renklerine bağladı ve ses getiren bir kapanışa imza attı. Sarı-kırmızılı takımın Rapid Wien'den bonservisiyle birlikte kadrosuna kattığı Yusuf Demir'in imzası sonrası Avusturya medyası karıştı ve kriz çıktı. Bu gelişme sonrasında sportif direktör Zoran Barisic basın toplantısı düzenledi. İşte detaylar... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
Yabancı transferinde açılışı Sergio Oliveira, Haris Seferovic ve Leo Dubois ile yapan, ardından Lucas Torreira ve Dries Mertens'i kadrosuna katan sarı kırmızılılar, dün gece Mauro İcardi'yi duyurduktan sonra Avrupa'dan dört Transfer daha yaptı.
Geçen sezon yarım sezon Barcelona forması giyen Yusuf Demir'i sürpriz bir şekilde kadrosuna katan sarı kırmızılılar, oyuncunun bonservis bedelini 6 milyon Euro olarak duyururken Avusturya ekibinden transfer hakkında açıklama geldi.