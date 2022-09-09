Galatasaray transferin son gününde adeta şov yaptı.
Galatasaray'ın Icardi ve Mata transferine Drogba ile Sneijder benzetmesi!
Galatasaray transfer haberi: Sarı-kırmızılılar transfer döneminin kapanmasına kısa bir süre kala Mauro Icardi, Yusuf Demir, Mathias Ross, Milot Rashica ve Juan Mata'yı kadrosuna katarak adeta gövde gösterisi yaptı. Bu transferler Avrupa basınında geniş yankı uyandırırken, Icardi ve Mata transferi Drogba ile Sneijder'e benzetildi. İşte o haberin detayları... (aspor.com.tr / Dış Haberler / Bora SALGIN)
Sarı-kırmızılılar, transferin son gününde Mauro Icardi, Yusuf Demir, Mathias Ross, Milot Rashica ve Juan Mata'yı kadrosuna kattığını duyurdu.
Transfer sezonunun kapanmasına saatler kala yıldız futbolcuları kadrosuna katan Galatasaray, bu futbolcuların mali detaylarını da açıkladı.