Rapid Wien'den transfer edilen Yusuf Demir için kasasından 6 milyon Euro çıkacak Cimbom, bunu da 4 yılda 5 taksit halinde ödeyecek. Oyuncuya ise 650 bin Euro maaş ödeyecek Aslan, her yıl 100 bin Euro maaş artırımına gidecek.