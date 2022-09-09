Kulüpler Birliği Vakfı'nın geçtiğimiz salı günü Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) yaptığı destek ziyaretinde kameralara takılan ilginç görüntülerden biri Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile Galatasaray Sportif A.Ş. Başkanvekili Erden Timur arasında yaşanan diyalogdu.
Galatasaray yeni transferlerine ne kadar para harcadı? Dikkat çeken detay...
Galatasaray transfer haberi: Sarı-kırmızılı takım, transferin son gününde adeta gövde gösterisi yaptı. Galatasaray, transfer döneminin kapanmasına saatler kala 5 ismi kadrosuna katarak, sadece ülkemizde değil, Avrupa'da da büyük sükse yaptı. Peki, sarı-kırmızılılar bu transferlere ne kadar para harcadı. İşte detaylar...
Koç'un, "Ne para harcadınız ya!" sözüne karşılık Timur'un verdiği, "Öyle görünüyor ama son yıllarda en az para harcadığımız Transfer dönemi oldu" cevabı sosyal medyada en çok konuşulan görüntüler arasına girdi.
Sarı kırmızılı kulübün bu transfer dönemindeki gelir-gider durumunu araştırınca Timur'un pek de haksız olmadığı ortaya çıkıyor.