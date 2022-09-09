15.5 MİLYON KASADA 11.35 MİLYON YOLDA

Marcao'dan 15 milyon Euro, Emre Akbaba'dan 500 bin Euro kazanan Galatasaray, Morutan ve Muhammed'den beklediği 11 milyon 350 bin Euro'luk satış gelirlerine de ulaşırsa toplamda 26 milyon 850 bin Euro'yu kasasına koyacak ve bu durumda bonservis ve kira bedelleri yönünden gelir-gider dengesi büyük ölçüde tutturulmuş olacak.