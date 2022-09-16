Galatasaray'ın transfer döneminde İspanya La Liga ekiplerinden Sevilla'ya sattığı Marcao taraftarların kazan kaldırmasına neden oldu.
Sevilla'da Marcao krizi! Taraftarlar isyan etti
Yaz transfer döneminde 12 milyon Euro bonservis bedeliyle Galatasaray'dan Sevilla'ya transfer olan Marcao, sakatlığı nedeniyle İspanyol ekibinde forma giyemedi. Bu durum Sevilla taraftarları tarafından tepkiye neden oldu. İşte detaylar...
Sarı-Kırmızılılar'ın Temmuz ayında 12 milyon Euro bonservis bedeliyle Sevilla'ya gönderdiği yıldız futbolcu Marcao, henüz takımında forma giymedi. İspanyol taraftarlar da kötü sonuçlar alınca Sambacı yıldızın durumunu sorgulamaya başladı.
Takvim'in haberine göre Sevilla taraftarları, Marcao'nun sakatlığı ile ilgili net açıklama yapılmaması üzerine kulüp yöneticilerine tehdite varacak sözler sarf etti. Özellikle sosyal medyadan Sevilla Başkanı ve yönetimi hedef gösterildi.