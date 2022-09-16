Sevilla'da Marcao krizi! Taraftarlar isyan etti

Yaz transfer döneminde 12 milyon Euro bonservis bedeliyle Galatasaray'dan Sevilla'ya transfer olan Marcao, sakatlığı nedeniyle İspanyol ekibinde forma giyemedi. Bu durum Sevilla taraftarları tarafından tepkiye neden oldu. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 16.09.2022- 14:25