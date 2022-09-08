Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk'un kadroda düşünmediği isimlerden biri olan Ömer Bayram ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı.
TRT Spor'un haberine göre; sarı kırmızılılar, tecrübeli futbolcunun sözleşmesini feshetti.
Geçtiğimiz sezon Galatasaray'da 29 maçta sahaya çıkan Ömer Bayram, 3 asistlik bir performans ortaya koymuştu.
Galatasaray'da Ömer Bayram ile yollar ayrıldı!
Transferin son gününde Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı kırmızılılarda, teknik direktör Okan Buruk'un planları arasında yer almayan Ömer Bayram ile yollar ayrıldı. Tecrübeli futbolcunun sözleşmesinin feshedildiği öğrenildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
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Yayın Tarihi: 08.09.2022- 10:33 Güncelleme Tarihi: 08.09.2022- 10:42
Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk'un kadroda düşünmediği isimlerden biri olan Ömer Bayram ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı.