Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk'un kadroda düşünmediği isimlerden biri olan Ömer Bayram ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı.



TRT Spor'un haberine göre; sarı kırmızılılar, tecrübeli futbolcunun sözleşmesini feshetti.



Geçtiğimiz sezon Galatasaray'da 29 maçta sahaya çıkan Ömer Bayram, 3 asistlik bir performans ortaya koymuştu.