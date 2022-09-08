Üst üste transferleri açıklayan Galatasaray, aynı şekilde ayrılıkları da bildirdi. Sarı-kırmızılılar merkez orta saha oyuncusu Atalay Babacan'ın 2. Lig temsilcisi Sarıyer'e kiralandığını duyurdu.
Yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Atalay Babacan'ın, 2022-2023 sezonu sonuna kadar geçici transferi konusunda Sarıyer Spor Kulübü ile anlaşmaya varılmıştır." denildi.
Profesyonel futbolcumuz Atalay Babacan'ın, 2022-2023 sezonu sonuna kadar geçici transferi konusunda Sarıyer Spor Kulübü ile anlaşmaya varılmıştır. pic.twitter.com/CKiuPxrXIU— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) September 8, 2022