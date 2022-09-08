Transferin son günlerini hareketli geçiren Galatasaray'da ayrılıklar da peş peşe geldi. Sarı-kırmızılı takım, 22 yaşındaki oyuncusu Atalay Babacan'ı 2. Lig ekibi Sarıyer'e kiralandığını açıkladı. | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

Üst üste transferleri açıklayan Galatasaray, aynı şekilde ayrılıkları da bildirdi. Sarı-kırmızılılar merkez orta saha oyuncusu Atalay Babacan'ın 2. Lig temsilcisi Sarıyer'e kiralandığını duyurdu.

Yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Atalay Babacan'ın, 2022-2023 sezonu sonuna kadar geçici transferi konusunda Sarıyer Spor Kulübü ile anlaşmaya varılmıştır." denildi.