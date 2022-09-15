Okan Buruk: Türk oğlu Türk

Aslan'ın hocası Okan Buruk, Yusuf'un yabancı sayılmasıyla ilgili, "Yusuf Demir'in annesi Türk, babası Türk, kendisi Türk, yani Türk oğlu Türk. Kendisi Türkçe konuşuyor ve bizden biri. Her şeyi Türk olan çocuğun Milli Takım tercihi nasıl olmuş, onu da bilmiyoruz. Biz mi tercih etmedik, o mu Türkiye'yi tercih etmedi. Türk olan bir oyuncunun Türk olarak oynaması gerekiyor" açıklamasını yaptı.