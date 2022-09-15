17 yaşında Barcelona forması giyen, 19 yaşına geldiğinde Galatasaray 'ın 6 milyon Euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı YusufDemir, şimdiden SarıKırmızılı camiayı en çok heyecanlandıran isim haline geldi. Kasımpaşa maçının ikinci yarısında 10 numara pozisyonunda oyuna giren ve klas sol ayağıyla kısa sürede harika işler yapan genç yeteneğin bundan sonra nasıl bir grafik çizeceği büyük merak konusu. Aslan'ın hocası Okan Buruk, Yusuf'a çok daha fazla süre vermek istiyor. Ancak genç oyuncunun yabancı statüsünde olması, 11'deki 3 yerli zorunluluğu sebebiyle teknik ekibin elini kolunu bağlıyor.
Galatasaray'da Yusuf Demir kararı!
Galatasaray'ın yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı ancak yabancı statüsünde yer alması sebebiyle tartışma konusu olan Yusuf Demir ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Sarı kırmızılı yönetim, 19 yaşındaki genç yıldızı yerli statüsünde oynatmak için formül aramaya başladı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Türk Milli Takımı şansı kalmadı
Daha önce 4 kez Avusturya Milli Takımı'nın formasını giydiği için, Türk Milli Takımı'nda oynama şansı kalmayan Yusuf, Süper Lig'e 2015'ten sonra transfer olduğundan, kural gereği yabancı sayılıyor. Galatasaray Yönetimi, bu kuraldan mağdur olan tüm oyuncularla ilgili bir değişiklik, güncelleme veya esnetme yapılabilir mi sorusuna cevap arıyor. Fanatik'in haberine göre, konuyla ilgili olarak önümüzdeki günlerde bir girişim yapılması gündemde.
Okan Buruk: Türk oğlu Türk
Aslan'ın hocası Okan Buruk, Yusuf'un yabancı sayılmasıyla ilgili, "Yusuf Demir'in annesi Türk, babası Türk, kendisi Türk, yani Türk oğlu Türk. Kendisi Türkçe konuşuyor ve bizden biri. Her şeyi Türk olan çocuğun Milli Takım tercihi nasıl olmuş, onu da bilmiyoruz. Biz mi tercih etmedik, o mu Türkiye'yi tercih etmedi. Türk olan bir oyuncunun Türk olarak oynaması gerekiyor" açıklamasını yaptı.