Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında deplasmanda Kasımpaşa'yı 3-2'lik skorla mağlup etmişti.
Kerem Aktürkoğlu'nun Kasımpaşa maçındaki gol sevincinin sırrı ortaya çıktı!
Galatasaray haberi: Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında sarı-kırmızılılar, deplasmanda Kasımpaşa'yı 3-2'lik skorla mağlup ederken karşılaşmaya attığı 2 golle Kerem Aktürkoğlu damga vurdu. Milli yıldızın gollerden sonra yaptığı sevincin nedeni de belli oldu. İşte detaylar...
Galatasaray Haberleri
Yayın Tarihi: 13.09.2022- 09:54
Sezon başından beri eleştirilen, ancak Kasımpaşa maçında attığı 2 nefis golle yeniden rahat bir nefes alan Kerem Aktürkoğlu'nun karşılaşma sırasındaki sevinci dikkat çekmişti.
Kerem Aktürkoğlu'nun Kasımpaşa'ya attığı ilk golden sonra kameralara dönerek el öpme hareketi yapmıştı.