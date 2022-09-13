Hafta boyunca oğluna moral vermeye çalışan baba Ömer Faruk Aktürkoğlu'nun maçtan hemen önce Kerem'e, "Bugün sakin oyna, golünü atacaksın" dediği, genç yıldızın da fileleri havalandırdıktan sonra bu sözü hatırladığı bildirildi. Kerem'in maçtan sonra da hemen babasını aradığı ve desteği için kendisine teşekkür ettiği öğrenildi.