Süper Lig'de bu sezon kadrosunu yeni transferlerle güçlendiren Galatasaray, şampiyonluk istiyor.
TRANSFER HABERLERİ - Taylan Antalyalı Galatasaray'dan ayrılıyor! Yeni takımı...
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk'un gözüne giremeyen ve forma şansı bulamayan Taylan Antalyalı ile yollar ayrılıyor. 27 yaşındaki futbolcunun Süper Lig ekibine transfer olması bekleniyor. İşte detaylar... (GS spor haberi)
Okan Buruk yönetiminde ilk 5 haftada 10 puan toplamayı başaran Aslan, kadroda düşünmediği oyuncularla yollarını ayırmak istiyor.
Marcao, Mostafa Mohamed, Omar Elabdellaoui, Aytaç Kara, Ryan Babel, Mbaye Diagne, Olimpiu Morutan, Alexandru Cicaldau, ve Sofiane Feghouli gibi oyuncular takımdan gönderildi.