Transfer döneminin kapanmasına kısa bir süre kala Galatasaray'da transfer çalışmaları sürüyor.
Fransızlar duyurdu! Galatasaray Morgan Sanson'ı transfer etmek istiyor
Galatasaray transfer haberi: Transferin döneminin kapanmasına kısa bir süre kala sarı-kırmızılılarda çalışmalar hız kazandı. Fransız basınında yer alan habere göre Galatasaray, Morgan Sanson transferi için yeniden devreye girdi. İşte detaylar... (aspor.com.tr / Dış Haberler / Bora SALGIN)
Sarı-kırmızılılar PSG'nin Arjantinli golcüsü Icardi transferinde mutlu sona ulaştı.
Tecrübeli forvetin imza için bugün veya yarın İstanbul'da olması bekleniyor.