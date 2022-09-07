Sol bek mevkisine takviye yapmak isteyen Galatasaray'dan flaş bir atak geldi.
TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da beklenmedik ayrılık! Ömer Bayram gidiyor Omar Campos geliyor
Galatasaray'da hareketli saatler yaşanıyor. Sarı kırmızılılar Okan Buruk'un kadroda düşünmediği Ömer Bayram ile yol ayrımına geldi. Cimbom, Ömer Bayram'ın yerine ise Omar Campos'u düşünüyor. İşte transferin ayrıntıları... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Transfer döneminin bitmesine az bir süre kala harekete geçen yönetim, son dokunuşlarla kadrosunu tamamlamak istiyor.
Birçok yıldıza imza attırarak kadrosunu güçlendiren sarı-kırmızılılar, durmak bilmiyor.