GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Cimbom'dan Lisandro Magallan hamlesi! Okan Buruk...

Son dakika spor haberi: Savunma hattına takviye düşünen Galatasaray'da gözler transfere döndü. Sarı-kırmızılılarda son olarak bonservisi Ajax'ta olan Lisandro Magallan için temaslara başladığı öğrenildi. Bu transferde Okan Buruk bizzat oyuncuyla kendisi görüştü. (GS SPOR HABERLERİ)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 01.09.2022- 06:40