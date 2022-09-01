Transfer çalışmalarına hız veren Galatasaray, Ajax'ın Arjantinli stoperi Lisandro Magallan için düğmeye bastı.
GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Cimbom'dan Lisandro Magallan hamlesi! Okan Buruk...
Son dakika spor haberi: Savunma hattına takviye düşünen Galatasaray'da gözler transfere döndü. Sarı-kırmızılılarda son olarak bonservisi Ajax'ta olan Lisandro Magallan için temaslara başladığı öğrenildi. Bu transferde Okan Buruk bizzat oyuncuyla kendisi görüştü. (GS SPOR HABERLERİ)
Transfer çalışmalarına hız veren Galatasaray, Ajax'ın Arjantinli stoperi Lisandro Magallan için düğmeye bastı.
Fotomaç'ın haberine göre sarı-kırmızılı yöneticiler Ajax'la temasa geçerken, Okan Buruk da transfer için devreye girdi.
Buruk görüntülü olarak konuştuğu 28 yaşındaki futbolcuya Galatasaray'da görmek istediğini söyledi.