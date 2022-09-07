Transfer çalışmalarına son sürat devam eden Galatasaray, sürpriz bir ismi daha kadrosuna kattı. Sarı-kırmızılı takım, bir dönem Barcelona'da forma giyen Yusuf Demir'i renklerine bağladı. 19 yaşındaki oyuncu, G.Saray'la sözleşme imzalamak için İstanbul'a geldi. | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray, bir dönem Barcelona forması da giyen Yusuf Demir ile anlaşmaya vardı.

19 yaşındaki futbolcu, sarı-kırmızılılarla sözleşme imzalamak için İstanbul'a geldi.

GÖRÜŞMELERE BAŞLANDI

Yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Yusuf Demir'in kulübümüze transferi konusunda, futbolcu ve kulübü SK Rapid Wien ile resmi görüşmelere başlanmıştır." denildi.

Galatasaray, Avusturya ekibi Rapid Wien'de forma giyen 18 yaşındaki hücum oyuncusunu 6 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında kadrosuna kattı. Büyük kulüplerin gözdesi olan Yusuf Demir'in transferinde dünyanın birçok büyük kulübüyle yarışan sarı-kırmızılılar, 10 milyon Euro isteyen Avusturya ekibiyle yaptığı sıkı pazarlık sonucunda ücreti 6 milyon Euro'ya kadar indirdi ve Rapid Wien ile el sıkıştı.

YUSUF DEMİR KİMDİR?

Yusuf Demir, 2 Haziran 2003'te Avusturya'nın Wien kentinde dünyaya geldi. Futbola Rapid Wien'in altyapısında başlayan Yusuf Demir, 2021 yazında Barcelona'ya 1 yıllığına kiralandı. Devre arasında kulübü Rapid Wien'e geri dönen 19 yaşındaki oyuncu, bu sezon 5 maçta forma giydi ve 1 gol, 1 asistlik katkı sağladı. 2024'e kadar sözleşmesi bulunan Yusuf Demir'in güncel piyasa değeri ise 5 milyon Euro...