Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında Nef Stadyumu'nda ağırladığı Gaziantep FK'yı uzatma dakikalarında bulduğu golle 2-1 mağlup eden Galatasaray'da son dakika gelişmeleri yaşanıyor.
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Haris Seferovic'e sürpriz talip! Sosyal medyadan duyurdu
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'ın sezon başında Portekiz ekibi Benfica'dan kiraladığı Haris Seferovic'e talip çıktı. İtalyan gazeteci Matteo Moretto, deneyimli golcüye talip olan takımı duyurdu. İşte sürpriz transfer gelişmesinin ayrıntıları... (aspor.com.tr / DIŞ HABERLER)
Kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren sarı-kırmızılılar, 8 Eylül'de sona erecek transfer dönemi için girişimlerini hızlandırdı.
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