Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında Galatasaray deplasmanda Trabzonspor ile karşı karşıya geldi.
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'dan sol bek atağı! Listede Saliou Ciss var
Galatasaray son dakika transfer haberi: Süper Lig'de geride kalan 4 haftada kalesinde 1 gol gören sarı-kırmızılılarda sol bek için hamle gelecek. Patrick van Aanholt ve Kazımcan ile birlikte forma rekabetinde olması istenen oyuncunun bonservisi elinde bulunuyor. (GS SPOR HABERLERİ)
Sarı-kırmızılılar zorlu mücadelede sahadan 0-0 beraberlikle ayrıldı.
Cimbom ligin 5. haftasında sahasında Gaziantep FK'yı konuk edecek.